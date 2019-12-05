Эдмонтон, Канада, , 09:15 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Оттавы» российские форварды Артём Анисимов и Владислав Наместников забросили по шайбе. На счету Наместникова также результативная передача.

Кроме того, отличились Коннор Браун, Тайлер Эннис и Энтони Дюклер. У «Эдмонтона» точные броски на счету Джуджхара Хайра и Оскара Клефбома.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 25 очков после 29 матчей. «Эдмонтон» идёт на шестом месте с 37 очками после 30 игр.

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