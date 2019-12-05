Питтсбург, США, , 09:06 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили форварды Теодор Блюгерс, Стефан Ноэсен и Алекс Гальченюк.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 34 очка после 28 матчей. «Сент-Луис» идёт на третьем месте с 42 очками после 30 игр.

Читайте также: «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря дублю Карлсона