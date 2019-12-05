Лос-Анджелес, США, , 08:59 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Вашингтона» дубль оформил защитник Джон Карлсон, ещё одну шайбу забросил форвард Том Уилсон. У «Лос-Анджелеса» единственный точный бросок на счету Блейка Лизотта.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 47 очков после 30 матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 29-м месте с 24 очками после 29 игр.

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