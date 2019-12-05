Торонто, Канада, , 08:48 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Победный гол в матче в составе «Колорадо» забил российский нападающий Валерий Ничушкин. Этот гол стал для него третьим в текущем сезоне. Ранее Ничушкин не мог забросить на протяжении 92 матчей.

Кроме него, голы забили форварды Натан Маккиннон и Йоонас Донской. У «Торонто» отличился Зак Хайман.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 36 очков после 27 матчей. «Торонто» идёт на 21-м месте с 30 очками после 30 игр.

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