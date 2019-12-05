Лондон, , 08:25 — REGNUM 4 декабря на арене «Энфилд» в Ливерпуле между коллективами «Ливерпуль» и «Эвертон» был разыгран матч 15-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась крупной победой «мерсисайдцев».

MVP противостояния с оценкой 9.12 был признан лидер сборной Сенегала Садио Мане, набравший 1+2 очка по системе гол+пас, совершивший 4 успешные обводки и 1 отбор. Точность передач вингера составила 69%.

«Ливерпуль» в 15-ти турах одержал 14 побед, набрал 43 очка и укрепился на первой позиции. «Эвертон» с 14-ю баллами идет на 18-м месте в зоне вылета.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Эвертон»)

Удары 10/10

Удары в створ 5/4

Владение мячом 60%/40%

Нарушения 13/16

Угловые 4/6

Оценки WhoScored 7.08/6.27

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Милнер, Мане, Лаллана, Шакири, Ориджи.

Запас: Кейта, Фирмино (↑ 73), Салах, Гомес (↑ 84), Хендерсон (↑ 72), Окслейд-Чемберлен, Келлехэр.

Главный тренер: Юрген Клопп.

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Кин, Мина, Динь, Сидибе, Дэвис, Сигурдссон, Ивоби, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Запас: Бейнс, Уолкотт, Тосун, Шнейдерлен (↑ 72), Бернард (↑ 35), Кин (↑ 60), Лессль.

Главный тренер: Марку Силва.

Бригада арбитров: Майк Дин | Даррен Канн | Даниэль Робатан | Энтони Тейлор.

Желтые карточки: Александер-Арнольд — 27, Ришарлисон — 31, Дэвис — 67.

Забитые мячи: Дивок Ориджи (Садио Мане) 6 — 1:0, Джердан Шакири (Садио Мане) 17 — 2:0, Майкл Кин 21 — 2:1, Дивок Ориджи (Деян Ловрен) 31 — 3:1, Садио Мане (Трент Александер-Арнольд) 45 — 4:1, Ришарлисон (Бернард) 45 — 4:2, Джорджиньо Вейналдум (Роберто Фирмино) 90 — 5:2.