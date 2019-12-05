Париж, 5 декабря 2019, 08:24 — REGNUM 4 декабря на арене «Парк де Пренс» в Париже между коллективами «Пари Сен-Жермен» и «Нант» был разыгран матч 16-го тура французской Лиги 1 сезона 2019/20. Игра завершилась со счетом 2:0.
«Пари Сен-Жермен» одержал 12-ю победу в сезоне, набрал 36 очков и укрепился на первой позиции, опережая «Марсель» на 5 очков. «Нант» с 23-мя баллами остался на 9-м месте.
Лучшим игроком матча с оценкой 8.06 стал 27-летняя звезда сборной Бразилии Неймар Жуниор, нанесший 3 удара, забивший второй мяч парижан и совершивший 5 успешных обводок и 1 отбор. Точность передач вингера составила 82%.
Статистика матча («ПСЖ"/"Нант»)
Удары 12/12
Удары в створ 6/4
Владение мячом 59%/41%
Нарушения 11/14
Угловые 5/9
Оценки WhoScored 7.23/6.40
Составы на матч:
«ПСЖ»: Навас, Силва, Менье, Диалло, Курзава, Маркиньос, Гейе, Дракслер, Мбаппе, Неймар, Ди Мария.
Запас: Паредес, Кавани, Бернат, Рико, Икарди, Сарабия, Дагба.
Главный тренер: Томас Тухель.
«Нант»: Лафон, Паллуа, Аппиа, Траоре, Жирото, Абеид, Луза, Саймон, Бамба, Бла, Юан.
Запас: Перейра, Бенавенте, Ваге, Ольеро, Мутуссами (↑ 61), Басила.
Главный тренер: Кристиан Гуркюфф.
Бригада арбитров: Амаури Делеру.
Желтые карточки: Абеид — 29, Дракслер — 34, Бамба — 39.
Забитые мячи: Килиан Мбаппе (Анхель Ди Мария) 52 — 1:0, Неймар (пенальти) 85 — 2:0.