Париж, , 08:24 — REGNUM 4 декабря на арене «Парк де Пренс» в Париже между коллективами «Пари Сен-Жермен» и «Нант» был разыгран матч 16-го тура французской Лиги 1 сезона 2019/20. Игра завершилась со счетом 2:0.

«Пари Сен-Жермен» одержал 12-ю победу в сезоне, набрал 36 очков и укрепился на первой позиции, опережая «Марсель» на 5 очков. «Нант» с 23-мя баллами остался на 9-м месте.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.06 стал 27-летняя звезда сборной Бразилии Неймар Жуниор, нанесший 3 удара, забивший второй мяч парижан и совершивший 5 успешных обводок и 1 отбор. Точность передач вингера составила 82%.

Статистика матча («ПСЖ"/"Нант»)

Удары 12/12

Удары в створ 6/4

Владение мячом 59%/41%

Нарушения 11/14

Угловые 5/9

Оценки WhoScored 7.23/6.40

Составы на матч:

«ПСЖ»: Навас, Силва, Менье, Диалло, Курзава, Маркиньос, Гейе, Дракслер, Мбаппе, Неймар, Ди Мария.

Запас: Паредес, Кавани, Бернат, Рико, Икарди, Сарабия, Дагба.

Главный тренер: Томас Тухель.

«Нант»: Лафон, Паллуа, Аппиа, Траоре, Жирото, Абеид, Луза, Саймон, Бамба, Бла, Юан.

Запас: Перейра, Бенавенте, Ваге, Ольеро, Мутуссами (↑ 61), Басила.

Главный тренер: Кристиан Гуркюфф.

Бригада арбитров: Амаури Делеру.

Желтые карточки: Абеид — 29, Дракслер — 34, Бамба — 39.

Забитые мячи: Килиан Мбаппе (Анхель Ди Мария) 52 — 1:0, Неймар (пенальти) 85 — 2:0.