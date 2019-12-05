Лондон, , 08:24 — REGNUM 4 декабря на арене «Кинг Пауэр» в Лестере между коллективами «Лестер Сити» и «Уотфорд» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась победой уверенной «лис».

Лучшим игроком встречи по версии портала WhoScored стал португальский фланговый полузащитник Рикардо Перейра, заработавший оценку 8.13, совершивший 5 обводок и 3 отбора. Точность передач португальца равна 85%.

«Лестер» одержал 11-ю победу в сезоне АПЛ, набрал 35 очков и укрепился на второй строчке. «Уотфорд» с 8-ю баллами остался на последнем месте.

Статистика матча («Лестер"/"Уотфорд»)

Удары 14/5

Удары в створ 7/1

Владение мячом 57%/43%

Нарушения 13/16

Угловые 7/2

Оценки WhoScored 6.74/6.41

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Ндиди, Барнс, Мэддисон, Тилеманс, Перес, Варди.

Запас: Джастин (↑ 79), Морган, Олбрайтон, Уард, Ихеаначо, Чоудури (↑ 68), Прает (↑ 46).

Главный тренер: Брендан Роджерс.

«Уотфорд»: Фостер, Масина, Мариаппа, Кэткарт, Фемения, Хьюз, Капу, Дукуре, Сарр, Деулофеу, Дини.

Запас: Гомес, Чалоба, Грей (↑ 86), Кина (↑ 82), Саксесс (↑ 76), Деле-Баширу, Фулькье.

Главный тренер: Хейден Маллинс.

Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Ли Беттс| Йан Хассин | Антони Бекхаус.

Желтые карточки: Варди — 38, Сеюнджю — 41, Деулофеу — 46, Ндиди — 63.

Забитые мячи: Джейми Варди (пенальти) 55 — 1:0, Джеймс Мэддисон (Джеймс Джастин) 90 — 2:0.