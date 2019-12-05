Лондон, 5 декабря 2019, 08:16 — REGNUM 4 декабря на арене Олд Траффорд» в Манчестере между коллективами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» был разыгран матч 15-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20. Игра завершилась боевой победой «манкунианцев».
«Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко и поднялся на 6-ю строчку. «Тоттенхэм» с 20-ю баллами опустился на 8-ю позицию в таблице чемпионата.
MVP противостояния с оценкой 9.29 стал скоростной форвард сборной Англии Маркус Рашфорд, оформивший дубль, совершивший 5 успешных обводок и выигравший 2 воздушные дуэли. Точность передач нападающего составила 70%.
Статистика матча («МЮ"/"Тоттенхэм»)
Удары 12/8
Удары в створ 7/5
Владение мячом 47%/53%
Нарушения 9/9
Угловые 4/3
Оценки WhoScored 6.82/6.57
Составы на матч:
«МЮ»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, МакТоминей, Фред, Джеймс, Лингард, Гринвуд, Рашфорд.
Запас: Мата, Перейра (↑ 79), Ромеро, Шоу (↑ 86), Гарнер, Туанзебе, Уильямс.
Главный тренер: Оле Гуннар Сульшер.
«Тоттенхэм»: Гадзанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Винкс, Сиссоко, Алли, Моура, Сон, Кейн.
Запас: Роуз, Дайер, Ло Чельсо (↑ 86), Фойт, Эриксен (↑ 63), Ндомбеле (↑ 69), Остин.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Бригада арбитров: Пол Тирни | Константин Хатзидакис | Гарри Леннард | Стюарт Аттуэлл.
Желтые карточки: Винкс — 13.
Забитые мячи: Маркус Рашфорд 6 — 1:0, Деле Алли 39 — 1:1, Маркус Рашфорд (пенальти) 49 — 2:1.