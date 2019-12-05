Лондон, , 08:16 — REGNUM 4 декабря на арене Олд Траффорд» в Манчестере между коллективами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» был разыгран матч 15-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20. Игра завершилась боевой победой «манкунианцев».

«Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко и поднялся на 6-ю строчку. «Тоттенхэм» с 20-ю баллами опустился на 8-ю позицию в таблице чемпионата.

MVP противостояния с оценкой 9.29 стал скоростной форвард сборной Англии Маркус Рашфорд, оформивший дубль, совершивший 5 успешных обводок и выигравший 2 воздушные дуэли. Точность передач нападающего составила 70%.

Статистика матча («МЮ"/"Тоттенхэм»)

Удары 12/8

Удары в створ 7/5

Владение мячом 47%/53%

Нарушения 9/9

Угловые 4/3

Оценки WhoScored 6.82/6.57

Составы на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, МакТоминей, Фред, Джеймс, Лингард, Гринвуд, Рашфорд.

Запас: Мата, Перейра (↑ 79), Ромеро, Шоу (↑ 86), Гарнер, Туанзебе, Уильямс.

Главный тренер: Оле Гуннар Сульшер.

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Винкс, Сиссоко, Алли, Моура, Сон, Кейн.

Запас: Роуз, Дайер, Ло Чельсо (↑ 86), Фойт, Эриксен (↑ 63), Ндомбеле (↑ 69), Остин.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Бригада арбитров: Пол Тирни | Константин Хатзидакис | Гарри Леннард | Стюарт Аттуэлл.

Желтые карточки: Винкс — 13.

Забитые мячи: Маркус Рашфорд 6 — 1:0, Деле Алли 39 — 1:1, Маркус Рашфорд (пенальти) 49 — 2:1.