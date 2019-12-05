Париж, , 08:15 — REGNUM 4 декабря на «Муниципальном стадионе Тулузы» в Тулузе между коллективами «Тулуза» и «Монако» был разыгран матч 16-го тура французской Лиги 1 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «монегасков».

Лучшим игроком матча с оценкой 8.02 стал 29-летний французский форвард Виссам Бен-Йеддер, забивший первый мяч гостей на 5-й минуте и совершивший 2 обводки. Точность передач футболиста составила 76%.

Александр Головин за 67 минут своего пребывания на поле заработал оценку 6.51, совершивший 1 успешный отбор и 1 обводку, подал 3 корнера и нанес 1 удар по воротам хозяев. Точность передач российский полузащитника составила 91%.

«Монако», набрав 21 очко, поднялся на 13-ю позицию. «Тулуза» с 12-ю баллами осталась на последней строчке в турнирной таблице лиги.

Статистика матча («Тулуза"/"Монако»)

Удары 12/19

Удары в створ 3/6

Владение мячом 46%/54%

Нарушения 17/9

Угловые 2/6

Оценки WhoScored 6.49/6.83

Составы на матч:

«Тулуза»: Рейне, Буагар, Силла, Гонсалвеш, Изима-Мирен, Рохель, Градель, Доссеви, Санраге, Ванкер, Саного.

Запас: Гойкоэчеа, Жан (↑ 84), Исека (↑ 67), Кулурис, Диарра, Саид (↑ 87), Макенго.

Главный тренер: Антуан Комбуаре.

«Монако»: Лекомт, Марипан, Жемерсон, Глик, Туре, Бакайоко, Сильва, Агилар, Головин, Бен-Йеддер, Огюстен.

Запас: Субашич, Фабрегас (↑ 67), Мартинш (↑ 67), Кейта (↑ 73), Загре, Диаш, Бадиашиле.

Главный тренер: Леонарду Жардим.

Бригада арбитров: Делажо | Матье Ломбар | Матье Гросбост.

Желтые карточки: Глик — 39.

Забитые мячи: Виссам Бен-Йеддер (пенальти) 5 — 0:1, Яя Саного (пенальти) 40 — 1:1, Желсон Мартинш 84 — 1:2.