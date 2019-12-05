Якутск, 5 декабря 2019, 06:29 — REGNUM В аэропорту Якутска с хлебом-солью 5 декабря встретили министра спорта РФ Павла Колобкова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Якутию едет министр спорта РФ
По информации пресс-службы правительства Якутии, первую половину дня министр проведёт в Чурапинском районе. Вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым осмотрит Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, побывает в школе-интернате олимпийского резерва.
Стороны подпишут Соглашение между Минспортом РФ и правительством Якутии о сотрудничестве.
В числе официальных мероприятий — празднование 20-летия института физической культуры и спорта в Чурапче.
В столице Якутии Павел Колобков посетит футбольный манеж «Дохсун», спорткомплекс «Модун» и центр спортивной подготовки «Триумф».
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске анонсировали приезд в республику министра спорта РФ Павла Колобкова.