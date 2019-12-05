Туркмения, 5 декабря 2019, 03:00 — REGNUM Туркменская сборная заняла третье место в общекомандном зачете на проходящем в столице Белоруссии кубке мира по таэквондо ITF, передает «Информационный портал Тркменистана».

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Девять спортсменов, представлявших Туркмению на этом международном турнире, завоевали одну золотую и четыре бронзовых медали.

Первое место в общекомандном зачете досталось сборной России, а второе — таэквондистам с Украины.

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