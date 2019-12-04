4 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Юрий Ковальчук, , 22:12 — REGNUM 20 ноября — годовщина инаугурации главы ДНР Дениса Пушилина. В чем заключаются концептуальные отличия от ДНР времен Александра Захарченко и есть ли от них польза?

ДНР

Если покойный Александр Захарченко больше напоминал полевого командира, то его преемник напоминает обычного назначенца-чиновника. На смену самоуправству и попыткам навязать России собственную политику и виденье происходящего (подчас весьма причудливое) пришло тотальное внешнее управление.

Под внешнее управление фактически перешла не только промышленность и экономика ДНР, но и политическая жизнь. На протяжении года в республике тщательно зачищали аппарат, заменяя «тяжелое кадровое наследие» и просто излишне самостоятельных управленцев на куда более системных и послушных.

Кадровую реформу 2018−2019 годов пережили всего 7 из 20 глав городов и районов. Из 24 министров сменились 7. Увольнения коснулись даже, казалось бы, надежно интегрировавшихся в местные элиты чиновников, таких как экс-глава минсвязи Виктор Яценко, занимавший этот пост с первых дней существования республики. Причем процесс продолжается, и, скорее всего, в обозримом будущем Донецк увидит еще больше новых лиц.

В то же время на своих постах осталось множество чиновников из высшего эшелона, давно и надежно дискредитировавших себя и удерживающихся в своих креслах лишь благодаря различным связям и знакомствам, а также вовлеченности в различные незаконные и коррупционные схемы, частично унаследованные правительством Пушилина от предшественников.

Под чутким руководством обновленное правительство всерьез занялось созданием государственной архитектуры — спустя всего год ДНР стала значительно больше напоминать государство. Так, в январе 2019 года в республике впервые был принят годовой, а не квартальный бюджет, чему способствовало создание соответствующего законодательства. Был принят ряд немаловажных законов о налоговой системе, недрах, охране труда, создано Республиканское казначейство и т. д. Всего за год было принято чуть более 50 законов, причем стоит отметить их унификацию с российским законодательством.

В целом следует отметить, что правительство Пушилина относительно неплохо справилось с двумя свалившимися на грешные головы чиновников стрессовыми ситуациями — началом предоставления жителям ЛДНР российского гражданства и повышением пособий и выплат, а также зарплат госслужащих и бюджетников на 20−30%.

Разумеется, не обошлось без некоторой сумятицы — так, после начала выдачи российских паспортов в отделениях Миграционной службы творилось черт знает что, а после внезапного увеличения зарплат и пособий возникли определенные сложности с выполнением бюджета, однако в целом с поставленными задачами чиновники справились достойно.

Не обошлось также без недоработок и невыполненных обещаний. Так, крайне позитивно воспринятая общественностью идея возвращения владельцам незаконно экспроприированной прежним правительством собственности оказалась мертворожденной — неизвестно, кто или что препятствовал восстановлению справедливости, однако процесс забуксовал практически моментально, и вскоре о данном обещании просто забыли. Вместо этого были созданы госпредприятия, которые подмяли под себя такие выгодные сферы, как ритуальные услуги, рынки и т. д.

Так и не вступили в силу обещанные льготы для семей погибших защитников Донбасса и бывших ополченцев. Судя по обилию предложений в сети и свидетельствам местных жителей, продолжается торговля углем с Украиной. До сих пор не решен ряд вопросов о предоставлении гражданства ДНР людям, приехавшим воевать (как вариант — просто жить и работать) в республику после апреля 2014 года.

Время от времени глава ДНР Денис Пушилин впадает в маниловщину, достойную его предшественника. То заявляет о готовности ДНР поставлять молочную продукцию в Крым (где поголовье крупного рогатого скота выше на порядок), то о необходимости торговли криптовалютой или торговли с арабскими странами…

Еще одно серьезное упущение новой власти — тотальный провал в информационной политике. На сегодняшний день в Донецке никто всерьез не думает об идеологической составляющей, о внутренней политике, профессионализме СМИ, правилах публичного поведения чиновников и политиков и т. д. Местные СМИ и публичные лица придерживаются все той же приторно-оптимистичной тональности при подаче материала, неурядицы и конфликты чаще всего замалчиваются, ответная реакция на уколы со стороны украинской пропаганды явно неэффективна и так далее.

Чудовищное впечатление складывается, когда должностные лица от министерства информации (почему-то до сих пор не объединенного с минсвязи) или отдельные депутаты начинают отвечать на критику или нападки проукраинских блогеров непечатными пассажами или чушью, выдающей банальную неграмотность. Когда Луганску и Донецку навязали пресловутый флешмоб «Зеленский, признай Донбасс», мало того, что его отчаянно испортили и сфальсифицировали; того, что никто не объяснил населению, что происходит на самом деле и зачем все это нужно, так еще и местные корифеи пера от мининформа регулярно отвечали на вполне заслуженную критику площадной бранью.

В цело, можно считать деятельность нового правительства во главе с Денисом Пушилиным, под чутким руководством и внешним управлением вышестоящих товарищей, относительно успешной и даже вселяющей робкий оптимизм. Беда в том, что само это внешнее управление, созданное для того, чтобы пресечь коррупцию и безумства локальных царьков, не всегда оказывается столь уж эффективным.

Достаточно упомянуть рукотворный кризис, созданный ЗАО «Внешторгсервис», контролирующим главные промышленные предприятия ЛДНР, — структура не выполняет свои обязательства перед шахтерами и железнодорожниками, в связи с чем возникла задолженность по зарплате за несколько месяцев. Стоит ли говорить, что в сложившейся ситуации у правительства ДНР, полностью лишенного самостоятельности, нет ни малейшей возможности повлиять на недобросовестных управленцев, оккупировавших самые лакомые куски местной промышленности?

Пресекая самодеятельность, заставляя местные власти быть более прозрачными и управляемыми, логично было бы назначать честных и прозрачных управляющих. В противном случае получится, что на смену прошлому правительству, активно грабившему республику, пришло новое, призванное лишь нести ответственность за новых самодуров и мародеров, обелять и обслуживать их. Стоило ли тогда вообще что-то менять?