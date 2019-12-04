Новосибирск, , 20:08 — REGNUM 4 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принял на своем льду ныне подмосковный клуб «Авангард», временно базирующийся в Балашихе из-за реконструкции их родной арены в Омске. Встреча прошла при семи с половиной тысячах болельщиков «Сибирь-Арены» в Новосибирске и завершилась разгромной победой хозяев со счетом — 5:2.

«Авангард» приехал на «Сибирь-Арену» в качестве гостей, но в начале первого периода не постеснялся проявить инициативу и открыть счет в матче. Новичок «Авангарда» швейцарец Свен Андригетто, известный по своим выступлениям за «Монреаль» и «Колорадо», точно бросил с дальней дистанции на 5-й минуте встречи, отличившись с передачи Евгения Грачева — 1:0. «Сибирь» принял этот удар и уже к концу периода счет изменился в их пользу. Хозяева начали активнее действовать на льду, и уже на 15-й минуте периода счет на табло сравнялся. Юусо Пуустинен отметился 10-й шайбой в сезоне. А еще через две минуты «снеговики» вышли вперед, благодаря усилиям Александра Шарова, записавшего на свой счет второй результативный балл в этом матче — 2:1 в пользу «Сибири».

В третьем периоде в ворота гостей влетели три безответные шайбы. Сперва, на 9-й минуте отличился Виктор Комаров, упрочив преимущество хозяев в счете, с помощью своего точного броска в одно касание — 3:1. Вторую шайбу «Сибири» в этом периоде на свой счет записал 32-летний нападающий Егор Миловзоров. «Авангард» потерял шайбу на своей половине льда и был мгновенно наказан, Миловзоров переиграл вратаря, бросив в ближний угол — 4:1. Под занавес периода «новосибирец» Евгений Чесалин вскрыл оборону соперника на контратаке, добив шайбу в пустые ворота Игоря Бобкова — 5:1.

В начале заключительной 20-минутки тренерский штаб «Авангарда» произвел ротацию вратарей, заменив Игоря Бобкова на 24-летнего Дениса Костина, который в первый раз вышел на лед в качестве игрока «омичей». Замена вратарей помогла «Авангарду» не пропустить и даже забить одну шайбу, но на исход встречи это не повлияло — 5:2, сокрушительная победа «Сибири».

На данный момент «Сибирь» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 39 баллов за 33 матча чемпионата.