Хабаровск, , 16:31 — REGNUM Дубль Владислава Ушенина помог «Амуру» заработать результативные баллы.

4 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» на своем льду принял подмосковный «Витязь». Встреча прошла при четырёх с половиной тысячах болельщиках на трибунах «Платинум Арены» в Хабаровске и завершилась победой гостей в результате послематчевой серии буллитов — 3:2 в пользу «Витязя»."Амур» удачно начал игру при помощи родных трибун, совершив несколько опасных атак в первой половине тайма. Хабаровский клуб активно прессинговал соперника, упрочив свое лидерство в количестве точных бросков шайбы в створ, но это не помешало опытным гостям открыть счет первыми. На 8-й минуте периода финский форвард «Витязя» Йоонас Няттинен размочил ситуацию в счете, подставив свою клюшку под летящую от Александра Евсеенко шайбу — 1:0. Но уже ближе к концу 20-минутки «Амур» добился своего, сравняв счет на табло. Братья Ушенины зрелищно разыграли шайбу. Вячеслав Ушенин выиграл вбрасывание и тут же сыграл на брата Владислава, который замкнул передачу на «пятаке» мощным броском в верхний угол ворот соперника — 1:1.Во втором периоде счет остался прежним, «Витязь» упустил возможность отметиться в численном большинстве на последних минутах тайма. В первой половине заключительной 20-минутки «Витязь» вернул себе преимущество в счете, благодаря усилиям 35-летнего нападающего Александра Семина. Экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз» перехватил шайбу на чужой половине площадки и переиграл вратаря одним ложным движением, переместив шайбу на неудобный хват клюшки — 2:1. Под занавес периода Владислав Ушенин спас «Амур» от поражения, снова сравняв счет. Нападающий эффектно обошел нескольких защитников соперника и завершил свою атаку точным броском по воротам «Витязя», переведя игру в дополнительные пять минут. В овертайме командам не удалось выявить победителя. Последняя надежда — серия буллитов. Александр Сёмин стал единственным игроком, который реализовал свою попытку в серии послематчевых бросков, принеся таким образом победу «Витязю» — 3:2.На данный момент подольский «Витязь» замыкает пятерку лучших команд Западной конференции, имея на своем счете 43 результативных балла за 34 игры чемпионата.