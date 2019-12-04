Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM Вратарь футбольного клуба «Ростов» признан лучшим игроком матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Уралом» (0:0). За Егора Бабурина отдали голоса большинство болельщиков жёлто-синих. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

«Голкипер впервые в сезоне получил самый высокий средний балл (4,1 из 5) от болельщиков при голосовании на нашем официальном сайте. В игре со «шмелями» Бабурин отстоял на ноль и отбил опаснейший удар со штрафного», — отметили в пресс-службе клуба.⠀

В тройку лидеров также вошли Бактиер Зайнутдинов и Ивелин Попов. Последний считает, что к победе «Ростова» должны привести трудолюбие и упорство команды.