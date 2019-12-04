Ньон, Швейцария, , 15:59 — REGNUM Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR). Об этом сообщает Mirror.

«Это какой-то бардак. Но, к сожалению, сейчас пути назад нет», — сказал Чеферин.

Он добавил, что был очень скептично настроен по отношению к VAR. По его словам, не нужно учитывать офсайд, который составляет один-два сантиметра.

Напомним, сегодня в большинстве ведущих европейских чемпионатах и международных турниров действует система VAR, позволяющая арбитрам просматривать спорные эпизода во время матча.

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