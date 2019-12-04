Москва, , 15:45 — REGNUM Московский «Спартак» оштрафован на 450 тыс. рублей по итогам матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом». Об этом 4 декабря заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, сообщает «Чемпионат».

По его словам, фанаты «Спартака» вывесили четыре несогласованных баннера и скандировали нецензурные выражения в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Кроме того, игроки команды получили шесть жёлтых карточек в матче.

В итоге за кричалки фанатов «Спартак» заплатит 100 тыс. рублей, за баннеры — 250 тыс. рублей, а за перебор жёлтых карточек — 100 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» был оштрафован фанатами Дзюбы вр время матча с «Уралом».

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