Хабаровск, , 15:34 — REGNUM Подмосковный «Витязь» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Витязя» шайбы забросили нападающие Йоонас Няттинен и Александр Сёмин. «Амур» ответил дублем форвард Владислава Ушенина.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Витязя». Решающий бросок исполнил Александр Сёмин.

На сегодняшний день «Витязь» занимает 21-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды девять очков после 13 матчей. «Амур» идёт на 20-м месте, на его счету 11 очков после 13 игр.