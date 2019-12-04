Лозанна, Швейцария, , 14:54 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) принял положительное решение по вопросу перехода гимнастки из Ростова-на-Дону Марии Харенковой в сборную Грузии. Под флагом этой страны спортсменка выступил на предстоящих в 2020 году Олимпийских играх в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о переходе россиянки в сборную Грузии было принято в августе 2019 года.

Напомним, в 2014 года Харенкова выиграла чемпионат Европы, который прошёл в Софии. Ростовчанка стала первой в упражнении на бревне.

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