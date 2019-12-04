Торонто, Канада, , 14:37 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 121:110.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Норман Пауэлл, набравший 23 очка. В составе «Майами» наибольшую результативность показали Джимми Батлер и Дункан Робинсон, набравшие по 22 очка.

Отметим, что в овертайме баскетболисты «Майами» оказались сильнее со счётом 13:2.

На сегодняшний день «Майами» занимает третье место в турнирной таблице НБА, на счету команды 35 очков после 20 матчей.

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