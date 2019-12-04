Сан-Антонио, США, , 14:33 — REGNUM «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 135:133.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 50 очков. В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал защитник Лонни Уокер, набравший 28 очков.

Отметим, что центровой «Хьюстона» Клинт Капела оформил дабл-дабл из 22 очков и 21 подбора. А разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук отметился трипл-даблом из 19 очков, 10 подоров и 10 результативных передач.

На сегодняшний день «Сан-Антонио» занимает 21-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 30 очков после 22 матчей.

Читайте также: 29 очков Янниса помогли «Милуоки» разгромить «Нью-Йорк»