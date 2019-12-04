Токио, , 14:24 — REGNUM Местом проведения марафона и соревнований по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр 2020 года будет Парк Одори в японском городе Саппоро. Об этом 4 декабря сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что решение об организации маршрутов в Саппоро единогласно приняли МОК, а также Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) и оргкомитет Олимпиады-2020.

В связи с переносом соревнований из Токио в Саппоро был изменен график соревнований. Это должно облегчить условия для тренеров, спортсменов, а также представителей национальных олимпийских комитетов, поскольку Саппоро находится в 800 км к северу от Токио.

Напомним, 1 ноября МОК совместно с администрацией Токио принял решение перенести марафон и соревнования по спортивной ходьбе из Токио, поскольку в конце июля — начале августа в столице Японии ожидается жара.

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