Лас-Вегас, США, , 13:46 — REGNUM Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 4 декабря сообщается на сайте лиги.

Маршессо забросил три шайбы в матче с «Нью-Джерси Дэвилз», благодаря чему его команда выиграла со счётом 4:3.

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Второй звездой стал голкипер «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, который сыграл на ноль в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:0), отразив 24 броска по своим воротам.

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Замкнул тройку защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон, на счету которого гол и две результативных передачи в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2). Причём он набрал три очка за три минуты.

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