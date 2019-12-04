Ташкент, , 13:30 — REGNUM Министерство обороны Узбекистана создало новый хоккейный клуб MVSK, сообщает 4 декабря издание Kun. uz со ссылкой на федерацию хоккея республики.

Отмечается, что набор игроков в новую команду проводился на протяжении последних месяцев. Демонстрация нового клуба и товарищеский матч с командой Humo в ветеранском составе состоится 7 декабря. В рамках программы также пройдут показательные выступления военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября федерация хоккея Узбекистана была принята в члены международной федерации хоккея. Торжественное мероприятие состоялось в рамках конгресса организации в Риме.

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