Москва, , 12:37 — REGNUM Перед сборной России по футболу стоит задача войти в топ-10 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 4 декабря заявил министр спорта РФ Павел Колобков на пресс-конференции.

«Задача сборной России по футболу — войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА», — сказал Колобков.

По его словам, это сложная задача, потому что сегодня все играют в футбол на профессиональном уровне, но «пока у нас все получается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день сборная России находится на 38-м месте в рейтинге ФИФА. В октябре команда вышла в финальную часть чемпионата Европы — 2020.

Читайте также: Сборная России по футболу опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА