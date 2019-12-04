Москва, , 12:30 — REGNUM Министерство спорта РФ подпишет с Российским футбольным союзом (РФС) соглашение о совместной организации массовых футбольных мероприятий. Об этом 4 декабря заявил министр спорта Павел Колобков на пресс-конференции.

«В следующем году мы хотим подписать соглашение с Российским футбольным союзом. Все матчи и массовые футбольные мероприятия мы будем делать совместно», — сказал Колобков.

По его словам, два ведомства ставят задачу, чтобы к 2030 году футболом в России занимались семь миллионов человек. При этом число профессиональных тренеров должно увеличиться с 4 до 30 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что занятия футболом должны быть доступны как для детей, так и взрослых.

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