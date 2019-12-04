Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM Матч 19-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Ростов» рассудит бригада арбитра Евгения Турбина (Дмитров). Спорные моменты будут рассмотрены с помощью системы видеоповторов VAR. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Ассистентами судьи на поле назначены Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), резервным судьёй — Алексей Еськов (Москва).

Контролировать ход игры с помощью системы VAR будет Василий Казарцев (Санкт-Петербург), помогать ему будут Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) и Сергей Французов (Москва).

ИА REGNUM ранее сообщало, что «Ростов» проведёт выездной матч с московским «Спартаком» 8 декабря.

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