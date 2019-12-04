Санрайз, США, , 11:12 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде хоккеисты «Флориды» забросили две шайбы, отличились нападающие Александр Барков и Джонатан Юбердо.

Однако затем «Миннесоте» удалось отыграться и одержать победу. В составе «Уайлд» точными бросками отметились Джейсон Цукер, Матс Цукарелло, Карсон Суси и Люк Канин.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 30 очков после 28 матчей. «Флорида» идёт на 15-м месте с 31 очком после 27 игр.

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