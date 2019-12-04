Ньюарк, США, , 11:05 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Вегаса» хет-трик оформил нападающий Джонатан Маршессо, ещё одну шайбу забросил Чендлер Стивенсон. У «Нью-Джерси» точными бросками отметились форварды Кайл Палмьери, Йеспер Братт и Нико Хишир.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 34 очка после 30 матчей. «Нью-Джерси» идёт на 30-м месте с 22 очка после 27 игр.

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