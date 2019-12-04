Москва, , 10:57 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) следит за ситуацией с задержаниями болельщиков московского «Спартака» в Санкт-Петербурге. Об этом 4 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

В РФС заявили, что не будут давать оценку произошедшему, пока не будут представлены разъяснения от правоохранительных органов.

Напомним, матч в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся 1 декабря и завершился со счётом 1:0. В этот же день было задержано 86 человек, из них 81 фанат «Спартака» и пять фанатов «Зенита». На них составили протоколы административные протоколы и отпустили.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция повторно задержала одного из фанатов «Спартака» и направила его в Санкт-Петербург для дачи показаний.

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