Якутск, , 10:47 — REGNUM В Якутск 5 декабря приедет министр спорта РФ Павел Колобков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации правительства Якутии, министр примет участие в праздновании 20-летия Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта.

В Чурапче Павел Колобков также побывает в новом здание общежития института на 200 студентов и в столовой на 100 мест.

Кроме того, осмотрит учебный корпус спортивной школы-интерната олимпийского резерва и учебно-лабораторный корпус Института физкультуры и спорта.

Далее посетит в Якутске ряд спортивных объектов.

Планируется подписание с главой Якутии соглашение о сотрудничестве правительства республики и Минспорта РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии традиционно уделяют повышенное внимание развитию спорта. Так, недавно в Анабарском районе Якутии, в селе Саскылах открыли новый спорткомплекс.