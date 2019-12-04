Бостон, США, , 10:28 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В конце третьего периода хоккеистам «Бостона» удалось забросить две шайбы. Отличились нападающие Чарли Койл и Давид Крейчи.

На сегодняшний день «Бостон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 45 очков после 28 матчей. «Каролина» идёт на 11-м месте с 33 очка после 28 игр.

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