Нашвилл, США, , 10:17 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

На протяжении матча «Тампа» дважды выходила вперёд после шайб нападающих Виктора Хедмана и Ондржея Палата. «Нэшвилл» смог оба раза отыграться благодаря голам Калле Йернкрока и Кайла Турриса.

В овертайме победу «Лайтнинг» принёс гол российского нападающего Никиты Кучерова.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 29 очков после 25 матчей. «Нэшвилл» идёт на 24-м месте с 29 очков после 27 игр.

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