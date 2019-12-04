Сан-Хосе, США, , 09:57 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Вашингтона» по дублю оформили нападающие Гарнет Хэтэуэй и Якуб Врана, ещё одну шайбу забросили Джон Карлсон. Российский защитник Дмитрий Орлов отдал голевую передачу, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились нападающие Мелькер Карлссон и Эвандер Кейн.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 45 очков после 29 матчей. «Сан-Хосе» идёт на 17-м месте с 31 очком после 29 игр.

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