Анже, Франция, 4 декабря 2019, 08:50 — REGNUM «Марсель» одержал победу над «Анже» в матче 16-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:0.
В составе «Марселя» голами отметились полузащитники Морган Сансон на 17-й минуте, а также Димитри Пайет, реализовавший пенальти на 41-й минуте.
На сегодняшний день «Марсель» занимает второе место в чемпионате Англии, в активе команды 31 очко после 16 туров. «Анже» идёт на пятом месте с 24 очками.
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