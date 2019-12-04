Оттава, , 08:48 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представило на своем сайте пересмотренный Международный стандарт по тестированию и расследованиям.

В агентстве отметили, что это позволит сократить время, которое спортсмены проводят на станциях допинг-контроля, а также поможет сэкономить ресурсы антидопинговых организаций.

Соответствующий стандарт был утвержден исполкомом WADA 4 ноября и вступит в силу 1 марта 2020 года. Поправки будут применяться во время Олимпийских и Параолимпийских игр в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за очередного допингового скандала Россию могут исключить из участия в Олимпийских Играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине.

Ранее исполнительный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что «WADA должна действовать жёстче и запретить участие российских спортсменов в Олимпийских играх».

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