Бордо, Франция, , 08:46 — REGNUM «Бордо» одержало победу над «Нимом» в матче 16-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе «Бордо» хет-трик оформил нападающий Джош Майя, дублем отметился полузащитник Отавио. Ещё один гол записал на свой счёт форвард Николя де Превиль.

На сегодняшний день «Бордо» занимает третье место в чемпионате Англии, в активе команды 26 очков после 16 туров. «Ним» идёт на 19-м месте с 12 очками.

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