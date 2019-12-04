Лондон, , 08:32 — REGNUM «Кристал Пэлас» одержал победу над «Борнмут» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник «Кристал Пэлас» Джеффри Шлупп на 76-й минуте. При этом с 19-й минуты «Кристал Пэлас» играл в меньшинстве после удаления защитника Мамаду Сако.

На сегодняшний день «Кристал Пэлас» занимает пятое место в чемпионате Англии, в активе команды 21 очко после 15 туров. «Борнмут» идёт на 12-м месте с 16 очками.

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