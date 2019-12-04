Бёрнли, , 08:26 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Бёрнли» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Манчестер Сити» дублем отметился нападающий Габриэл Жезус, ещё по голу забили хавбеки Родриго Эрнандес и Рияд Марез. «Бёрнли» ответил мячом полузащитника Роберта Брэйди.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии, в активе команды 32 очка после 15 туров. «Бёрнли» идёт на 11-м месте с 18 очками.

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