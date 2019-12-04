Нижний Новгород, , 07:42 — REGNUM 3 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» на своем льду приняли «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча состоялась при пяти тысячах болельщиках стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в счете — 3:2.

«Торпедо» открыл счет на 18-й минуте матча при игре в равных составах 4 на 4. Заброшенной шайбой отметился Михаил Варнаков, который одним легким движением клюшки обыграл вратаря при выходе один в ноль — 1:0.

На старте второй 20-минутки «Автомобилист» восстановил равный счет на табло — форвард Найджел Доус поразил ворота «нижегородцев» в численном большинстве — 1:1. Под занавес периода «Торпедо» вернули свое преимущество, Станислав Бочаров замкнул передачу Тая Ратти на «пятаке» — 2:1, защитники «Автомобилиста» не заметили нападающего у себя перед носом.

В третьем периоде «автомобилисты» сравняли счет, благодаря усилиям Дэна Секстона, который удачно подставив клюшку под летящую шайбу, дал екатеринбургской команде шанс выиграть. Шанс был не упущен и в дополнительной пятиминутке гости вырвали победу у «Торпедо». Питер Холланд с острейшего угла отправил шайбу в дальний угол и попал, принеся «Автомобилисту» вторую к ряду победу.

На данный момент «Автомобилист» занимает пятую строчку в рамках турнирной таблицы Восточной конференции, имея в своем активе 40 очков за 33 матча чемпионата.