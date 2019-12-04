Сочи, Краснодарский край, , 07:41 — REGNUM 3 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» на своём льду принимал минское «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Большой» при четырёх с половиной тысячах зрителей и завершилась уверенной победой хозяев льда со счетом — 4:1.

«Сочинцы» заработали заслуженные два очка, на голову превзойдя своего соперника. Уже в начале первого периода хозяева смогли завладеть преимуществом в счёте, которое не упустили вплоть до финальной сирены. На 58-й секунде встречи нападающий Дмитрий Лукин реализовал первую атаку своей команды, вовремя оказавшись возле ворот соперника. Защитник Олег Погоришный удачно бросил шайбу в сторону ворот, вратарю не удалось её захватить и Дмитрию Лукину оставалось только найти её между голкипером и ленточкой самих ворот — 1:0. К середине периода хозяева удвоили своё преимущество на табло. Защитник Юрий Александров записал на свой счёт третью шайбу в сезоне, замкнув передачу Роберта Росена на дальней штанге — 2:0.

Во втором периоде «сочинцы» упрочили своё положение благодаря дублю шведского нападающего Мальте Стремвалла. Сперва: на 16-й секунде тайма форвард зрелищно закинул шайбу в ворота бедного Юнаса Энрота, установив разгромный счёт — 3:0. Затем, ближе к экватору 20-минутки, 25-летний новичок «Сочи» реализовал штрафной бросок — буллит, — прицелившись в свободный нижний угол сопернических ворот — 4:0. Под занавес тайма минчанам удалось сократить отставание в счёте, но избежать поражения подопечным Крэйга Вудкрофта суждено не было.

Третий период прошёл без заброшенных шайб, что сыграло на руку хозяевам льда. ХК «Сочи» укрепил своё положение в турнирной таблице Западной конференции, в которой клуб занимает девятое место с 32 очками в активе.