Бишкек, , 23:03 — REGNUM Военнослужащая пограничной службы Киргизии Махабат Орозбекова завоевала серебряную медаль на международном турнире по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою на кубок первого президента Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба пограничного ведомства.

Прапорщик Орозбекова выступала на соревнованиях в весовой категории до 75 килограммов.

Отметим, что Махабат Орозбекова — единственная женщина в вооруженных силах Киргизии, которая отстаивает честь республику на международных бойцовских турнирах и является двукратным призером чемпионата мира и чемпионата Азии по рукопашному бою.

Участие в турнире на кубок первого президента Казахстана приняли 409 спортсменов, представляющих силовые ведомства России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Монголии.