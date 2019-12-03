Ашхабад, , 20:48 — REGNUM Девять команд, представляющих вузы, министерства и ведомства, принимают участие в соревнованиях за кубок президента Туркмении по хоккею, стартовавших в туркменской столице, передает «Медиа-Туркмен» сегодня, 3 декабря.

Во время состоявшегося накануне первого матча игр группы «А» хоккеисты из команды «Ватанчи» института министерства обороны обыграли студенческую команду «Талып спорт» со счетом 11:3.

Отметим, что по мнению представителей федерации хоккея Туркмении фаворитом текущего турнира является команда «Галкан», состоящая из спортсменов, представляющих министерство внутренних дел.