Милан, Италия, , 20:17 — REGNUM При определенных обстоятельствах миланский футбольный стадион «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») будет сохранен, передает информагентство ANSA во вторник, 3 декабря, со ссылкой на заявления одного из руководителей клуба «Интер».

По ранее согласованному «Интером» и «Миланом» основному плану новый стадион должен появиться на той же территории, но старая арена при этом должна быть снесена. Может быть рассмотрен и другой проект, отметили представители «Интера».

Городские власти, в свою очередь, ранее обращались к руководителям футбольных клубов сделать все возможное, чтобы сохранить историческую арену.