Калуга, , 14:26 — REGNUM В Калужской области выдача персонифицированных карт зрителей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 осуществляется в центральном отделении почтовой связи Калуги. Об этом 3 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области Макрорегион Центр АО «Почта России» Ольга Строк.

Доставка «паспортов болельщиков» будет бесплатной. По России паспорта болельщика будут пересылаться заказными бандеролями. Паспорт болельщика — это заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA 2020 в Санкт-Петербурге.

Оформить заявку на получение паспорта болельщика нужно до начала мероприятий. Первый центр выдачи открылся в Санкт-Петербурге. Позднее еще один центр откроется в Москве.

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