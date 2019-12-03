Москва, , 15:34 — REGNUM Россия не соглашалась с обвинениями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в причастности к изменениям в базе московской антидопинговой лаборатории. Об этом 3 декабря заявил министр спорта РФ Павел Колобков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее портал Sports Integrity Initiative сообщил, изменения в базу данных лаборатории были внесены системным администратором Евгением Мочаловым, мужем директора лаборатории Елены Мочаловой. Причём, как сообщил портал со ссылкой на отчет комитета по соответствию WADA, Россия это подтвердила.

«Эта информация не соответствует действительности. Со стороны министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу», — сказал Колобков.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию на четыре года из-за изменений в базе данных лаборатории. 9 декабря состоится заседание исполкома, на котором будет принято окончательное решение.

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