Бонн, Германия, , 15:23 — REGNUM Спортсмены из Казахстана завоевали четыре медали на чемпионате мира по паратанцам в немецком Бонне, сообщили в национальном паралимпийском комитете республики.

В дисциплине Combi Freestyle 1 третье место заняли Ардак Оторбаев и Айдана Бегленова. Бронзовые медали также достались еще одной казахстанской паре — Ермеку Калымбетову и Кульшум Аталыковой.

Кроме того, Ардак Оторбаев завоевал бронзу в сольной дисциплине Men’s Single Class, а в паре с Карлыгаш Сарсембаевой — третье место в Duo Class 1.

Отметим, с 29 ноября по 1 декабря в Бонне прошел чемпионат мира по паратанцам, в котором приняли участие 225 спортсменов из 26 стран мира. Сборную Казахстана представляли 19 танцоров.

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