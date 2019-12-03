Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обменял нападающего Чендлера Стивенсона в «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «Вашингтон» обменял форварда на право выбора в пятом раунде драфта НХЛ 2021 года.

Добавим, что 25-летний Стивенсон был выбран «Вашингтоном» на драфте 2012 года под общим 77-м номером. В нынешнем сезоне он провёл за «Кэпиталз» 24 матча и набрал четыре (3+1) очка. В 2018 году в составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли.

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