Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге торжественно открыт центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Центр выдачи Fan ID будет работать в торговом центре «Пассаж» на Невском проспекте. В церемонии открытия приняли участие замглавы Минкомсвязи Олег Пак, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев.

Паспорт болельщика представляет собой заламинированный бланк, на котором указаны персональные данные и фотография его владельца. Такая технология была впервые применена во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошёл в России.

Каждый болельщик, купивший билет на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге, должен получить Fan ID. Иностранным болельщикам этот документ даёт право въехать в Россию без оформления визы.

Напомним, чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет четыре матча континентального первенства.

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