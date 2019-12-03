Арнем, Нидерланды, , 14:23 — REGNUM Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) будет бывший тренер команды Джозеф Остинг. Об этом 3 декабря сообщается на сайте клуба.

Остинг ранее работал в «Витессе» тренером юношеских команд, а в 2018 году он входил в штаб основной команды.

Напомним, главным тренером «Витесса» был российский специалист Леонид Слуцкий, который возглавил команду летом 2018 года. В сезоне 2018/19 команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Нидерландов.

В сезоне 2019/20 «Витесс» шёл на четвёртом месте, имея в активе 23 очка. В первых десяти турах команда одержала семь побед, дважды сыграла вничью и один раз проиграла. После этого последовала серия из пяти поражений подряд, из-за которой произошла отставка Слуцкого.

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